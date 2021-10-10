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لبنان
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-10-2021
|
13:27
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رفعت بعض المصارف مؤخراً سقف سحوبات الدولار المرتبطة بالحسابات الخارجية "إكستيرنال آكاونت"، وذلك إلى حدود تتراوح بين 2000 و 2500 دولار أميركي عن كل عملية سحب.
وفي السابق، كان الحد الأقصى يصل إلى 1000 دولار، وقد جرى رفعه تباعاً مع مرور الوقت. ومع هذا، فإن المصارف تتقاضى عمولة تترواح بين 5 و 7 دولارات عن كل عملية سحب.
أما في ما خصّ السحوبات على الليرة اللبنانية، فإن وضع حد لها ما زال مستمراً، وقد منحت بعض المصارف المواطنين الحق بسحب نحو 2 مليون و500 ألف ليرة كحدّ أقصى يومياً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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