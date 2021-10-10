لبنان

معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 14:00
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علم "لبنان24" إن "الباخرة الإيرانية الثانية التي وصلت إلى مرفأ بانياس والتي تحمل المازوت المخصص لحزب الله، بدأت بتفريغ حمولتها هذا المساء".
ووفقاً لمصادر متابعة، فإنّ "هذه الباخرة أكبر من الأولى التي أنهت تفريغ حمولتها بشكل كامل". 
 
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