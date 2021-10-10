لبنان

تفاصيل بازرة عن خطاب نصرالله غداً.. هذا ما سيعلنه لأوّل مرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 14:15
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يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة متلفزة يوم غدٍ الإثنين عند الساعة 8.30 مساءً، وسيستعرض فيها أبرز المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية.

وقالت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "نصرالله سيتحدث عن مواضيع عديدة أبرزها ملف المازوت الإيراني"، مشيرة إلى أنه "سيعلن  أن الباخرة الإيرانية الأولى انتهت من إفراغ حمولتها بالكامل، كما سيكشف أن الباخرة الثانية التي وصلت مؤخراً بدأت بإفراغ حمولة المازوت وهي أكبر حجماً من الأولى". 

وأشارت المصادر إلى أنّ "نصرالله سيعلن يوم غدٍ عن بدء المرحلة الثانية من توزيع المازوت الإيراني والتي ستشمل المدارس بالدرجة الأولى وبعض المؤسسات الخاصة خصوصاً تلك التي تعمل في الإطار الغذائي". 

وأوضحت المصادر أنّ "المدارس الرسمية ستتلقى المازوت بشكل مجاني في حين أن المدارس الخاصة ستتم معاملتها مثل المستشفيات الخاصة من حيث الأولوية".

ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "نصرالله سيتطرق إلى ملف الكهرباء والأزمة الأخيرة المتمثلة بانفصال الشبكة العامة مع نفاد مادة المازوت من معامل الانتاج". 

وأضافت المصادر: "سيدعو نصرالله في خطابه الدولة اللبنانية إلى القبول بالعرض الإيراني لبناء معملي كهرباء، وقد يلوّح بأن حزب الله لن يقبل أيضاً بأن يبقى شعبه غارقاً في العتمة". 

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أنّ "حزب الله" مصرّ على السير بالعرض الإيراني الخاص بمعامل الكهرباء، ويشير المخطط إلى أن المعمل الأول سيكون في الجنوب في حين أن الثاني سيكون في نطاق الضاحية الجنوبية".

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