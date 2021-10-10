بو حبيب في بلغراد للمشاركة باحتفال الذكرى الـ60 لتأسيس حركة عدم الانحياز

وصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى العاصمة الصربية بلغراد ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد يضم مديرة المنظمات الدولية في الوزارة السفيرة كارولين زيادة وسفيرة لبنان لدى صربيا ندى العقل والسكرتير الديبلوماسي يوسف جبر، وذلك للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس حركة عدم الانحياز.