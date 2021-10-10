توتر في المحمّرة - عكار.. مجهولون يطلقون النار على المنازل!

أقدم مجهولون على إطلاق النار من سلاح حربيّ بإتجاه منازل آل سنجر والبحصة في بلدة المحمرة - عكار.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، وقد تسببت الحادثة بسقوط رصاص طائش على المنازل المجاورة من دون سقوط إصابات.