لبنان

توتر في المحمّرة - عكار.. مجهولون يطلقون النار على المنازل!

Lebanon 24
10-10-2021 | 15:08
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أقدم مجهولون على إطلاق النار من سلاح حربيّ بإتجاه منازل آل سنجر والبحصة في بلدة المحمرة - عكار.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، وقد تسببت الحادثة بسقوط رصاص طائش على المنازل المجاورة من دون سقوط إصابات. 
 
وعلى الأثر، حضرت دورية من إستخبارات الجيش إلى المكان و فتحت تحقيقاً بالحادث، وقد كثّفت دورياتها في المنطقة تمهيداً لتوقيف مطلقي النار.
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