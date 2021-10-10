المُحاصصة تُعطّل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

ما زالت المحاصصات السياسية تُعطل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء رغم إستعجال الدول المانحة لهذه الخطوة الأساسية في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".