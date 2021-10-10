لبنان

المُحاصصة تُعطّل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

Lebanon 24
10-10-2021 | 17:02
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ما زالت المحاصصات السياسية تُعطل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء رغم إستعجال الدول المانحة لهذه الخطوة الأساسية في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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المحاصصة

الكهرباء

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