ترسيم الحدود البحرية قد يحضر في جلسة الحكومة غداً

لم تستبعد مصادر وزارية عبر "اللواء" ان "يتناول البحث في جلسة مجلس الوزراء، إذا سمح الوقت، ملف التفاوض، بخصوص، ترسيم الحدود البحرية، وكيفية تعاطي الحكومة، مع هذا الملف الحيوي المهم، لاسيما مع اقتراب وصول الموفد الاميركي المعني بهذا الملف قريبا الى لبنان، للاطلاع وحث الحكومة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل بسرعة، تمهيدا للتوصل الى اتفاق نهائي بينهما".