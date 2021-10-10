لبنان

العتمة تعمّ.. وعودة الكهرباء في علم الغيب

Lebanon 24
10-10-2021 | 17:41
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فيما دخل لبنان بالعتمة الشاملة، بعد انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل، وفي حين تحط في بيروت الجمعة المقبل، مساعدة وزير الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، بعد أيام قليلة على زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان المثيرة للجدل للعاصمة اللبنانية، فإن خطورة التداعيات المرتقبة لاتساع النفوذ الإيراني في لبنان، وهذا ما ظهر بوضوح، خلال وبعد زيارة عبد اللهيان، حيث تستدعي المرحلة كما تقول أوساط معارضة بارزة لـ "السياسة" الكويتية تشكيل جبهة معارضة واسعة ضد النفوذ الإيراني في لبنان، بعدما أراد عبد اللهيان، رسم حدود هذا النفوذ بزيارته بيروت، وما أطلقه من مواقف خلالها"، مشدّدة على أن "إيران عازمة على اختراق كل العالم العربي، وليست مصادفة أن يقول أحد مسؤوليها العسكريين، أنها عملت على تأسيس ستة جيوش لها في العالم العربي، وهذا كلام خطير للغاية، لا يمكن المرور عليه مرور الكرام"، داعية اللبنانيين إلى التنبّه من المشروع الإيراني الذي يخطط له في لبنان والمنطقة.
المصدر: اللواء
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