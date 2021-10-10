لبنان

الصايغ لـ"الأنباء" الكويتية: الانتخابات قائمة

Lebanon 24
10-10-2021 | 18:03
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أكّد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، حتمية اجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية مع ارجحية حصولها في 27 آذار المقبل، مشيرا الى موقف اللقاء الحاسم لجهة تبني تصويت الشباب بعد خفض سن الاقتراع لـ18 عاما، من خلال المشروع الذي تقدمنا به وشاركتنا به كتلتا "المستقبل" و"التنمية والتحرير"  وبعض المستقلين وهو مطلب تاريخي من ايام الراحل كمال جنبلاط، ثم في اعتماد الكوتا النسائية، ومشاركة المغتربين ضمن الـ128 نائبا، لما لهم من فضل كبير على ابناء بلدهم الأم حيال التخفيف من وطأة الازمات المتلاحقة على مختلف المستويات المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذه مطالب سيبقى اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في نضال دائم لتحقيقها".
ورأى في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان "امام الحكومة تحديات تبدأ بالاصلاح المنشود من خلال وضع مسار آمن له، او في الحوار مع صندوق النقد الدولي لتمكين البلد من اعادة الحياة اليه وخصوصا اقتصاديا ولو بشكل تدريجي، وهذا يتطلب مواقف سياسية واضحة وجريئة، مدخلها النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، وتصحيح العلاقات مع الإخوة والأشقاء العرب ولاسيما دول الخليج، الذين لطالما وقفوا الى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وطننا، ودورهم الاساسي في مؤتمرات دعم لبنان مثل سيدر وغيره".
المصدر: الانباء الكويتية
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