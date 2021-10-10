لبنان

زيارة نولاند استطلاعية لبنانياً وإستراتيجية إقليمياً

Lebanon 24
10-10-2021 | 18:29
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أعطت المصادر المتابعة في بيروت عبر "الأنباء" الكويتية زيارة نولاند ابعادا استراتيجية، تتناول علاقة موسكو بكل من ايران واسرائيل، والموقف الروسي المتراجع عن الالتزام بأمن إسرائيل، واثر ذلك على الموقف الروسي من الدور الايراني في سورية ولبنان، الى جانب تفعيل الدور الأميركي، في تغطية وصول المواد النفطية والكهرباء الى لبنان"، انطلاقا من قناعة المصادر المتابعة، بأن "خطوط نقل الغاز من مصر الى لبنان عبر الأردن سليمة، وما الحديث عن متطلبات ترميمها او صيانتها الا مجرد ذرائع من جانب الممانعين، لاستدراج المزيد من المواقف الأميركية المتساهلة".
وفي تقدير هذه المصادر، فإن "زيارة نولاند في جانبها اللبناني المحض، ستكون استطلاعية، وضمنا لمعرفة مدى استجابة الأطراف اللبنانية للعروض الإيرانية".
المصدر: الانباء الكويتية
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