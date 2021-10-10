لبنان

"اطلالة اميركية" اولى على لبنان بعد تشكيل الحكومة

Lebanon 24
10-10-2021 | 22:11
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كتبت" النهار": الحكومة ستعد العدّة لمحطة ديبلوماسية بارزة تتمثل في "الإطلالة الأميركية" الأولى على لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة من خلال زيارة وفد ديبلوماسي بارز برئاسة نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي ستبدأ جولة تشمل لبنان وروسيا، وبريطانيا. وبحسب المعلومات فإنّ محادثات المسؤولة الأميركيّة في لبنان ستتم بين الأربعاء والخميس، على أن يضمّ الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش.
وأفاد مصدر مطلع في السفارة الاميركية في بيروت بأنّ نائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير، والمستشار الاول في وزارة الخارجية لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين لن يكونا في عداد الوفد كما تردّد سابقاً. وكانت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الاثنين الماضي، في اطار متابعة البحث في العديد من ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً مع انطلاق عمل الحكومة.
وذكرت معلومات رسمية ان الوفد الأميركي برئاسة نولاند سيجري مباحثات مع ممثلين لمجموعات في المجتمع المدني، كما ستكون له محادثات مع السلطات اللبنانية تتركز على الإصلاحات والتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما ان ملف الكهرباء سيكون في صلب المواضيع المطروحة.
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