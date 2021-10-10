رسائل لحكومة ميقاتي

كتبت" الديار": نُقل عن منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السّفير «بيار دوكان» خلال لقائه شخصيات لبنانية "لا مساعدات حقيقية ولا نجدة دولية قبل القيام بالإصلاحات المطلوبة، لاستعادة الحدّ الأدنى من الثقتين الداخلية والخارجية". هذا الكلام هو رسالة واضحة لحكومة ميقاتي على ضرورة القيام بإصلاحات بالتوازي مع عملية التفاوض خصوصًا فيما يخص ملف الكهرباء الذي إحتلت فيه الإصلاحات جزءًا كبيرًا من اللقاء الذي حصل بين دوكان ووزير الطاقة. على كل الأحوال هذه الرسالة تطال العديد من الملفات التي يُمكن إصلاحها بغضّ النظر عن صندوق النقد ومسار التفاوض معه.