مكاري والعائلة خارج الانتخابات

يدرس تيار المردة في إطار التحضير للائحته الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - زغرتا - بشرّي)، إمكانية ترشيح وزير الأشغال السابق ميشال نجّار عن أحد المقاعد الثلاثة في الكورة. علماً أن نجّار كان في عداد الوفد المرافق للنائب طوني فرنجية خلال زيارته لموسكو أخيراً. ترشيح نجّار إذا تقرّر سيتمّ بالتوافق مع النائب فايز غصن، وهو يعني عدم ترشيح جواد مكاري مكاري، وهو ابن شقيق النائب السابق فريد مكاري وأحد الأعضاء الرئيسيين في ماكينته كما أنه في الوقت نفسه ابن شقيقة نجّار. وبحسب المعلومات فإنّ توافقاً حصل بين «المردة» ومكاري على أن يدعم الأخير ترشيح نجّار ويوظّف الماكينة الانتخابية لمصلحته. أما النائب السابق فريد مكاري فلن يترشح إلى الانتخابات، لا هو ولا نجله نبيل الذي يتحضّر للانتقال إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته.

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