28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مكاري والعائلة خارج الانتخابات
Lebanon 24
10-10-2021
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدرس تيار المردة في إطار التحضير للائحته الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - زغرتا - بشرّي)، إمكانية ترشيح وزير الأشغال السابق ميشال نجّار عن أحد المقاعد الثلاثة في الكورة. علماً أن نجّار كان في عداد الوفد المرافق للنائب طوني فرنجية خلال زيارته لموسكو أخيراً. ترشيح نجّار إذا تقرّر سيتمّ بالتوافق مع النائب فايز غصن، وهو يعني عدم ترشيح جواد مكاري مكاري، وهو ابن شقيق النائب السابق فريد مكاري وأحد الأعضاء الرئيسيين في ماكينته كما أنه في الوقت نفسه ابن شقيقة نجّار. وبحسب المعلومات فإنّ توافقاً حصل بين «المردة» ومكاري على أن يدعم الأخير ترشيح نجّار ويوظّف الماكينة الانتخابية لمصلحته. أما النائب السابق فريد مكاري فلن يترشح إلى الانتخابات، لا هو ولا نجله نبيل الذي يتحضّر للانتقال إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته.
( الاخبار)
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
13:27 | 2021-10-10
10/10/2021 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
11:27 | 2021-10-10
10/10/2021 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
14:00 | 2021-10-10
10/10/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
22:33 | 2021-10-10
10/10/2021 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"
12:00 | 2021-10-10
10/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:06 | 2021-10-11
وسط الخطر الكبير.. الدفاع المدني يسيطر على حريق الزهراني (صور)
04:45 | 2021-10-11
وزير الطاقة زار الزهراني.. هذا ما كشفه عن أسباب حريق خزان النفط (فيديو)
04:37 | 2021-10-11
موقف جديد من "حزب الله" بشأن اقتراع المغتربين.. هذا ما فعله
05:05 | 2021-10-11
باسيل عينو ع زغرتا... ولكن
05:14 | 2021-10-11
محكمة التمييز ترفض طلب رد القاضي بيطار المقدّم من حسن خليل وزعيتر (صور)
07:09 | 2021-10-11
تعميمٌ من ميقاتي بشأن الطلاب في الخارج.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
11/10/2021 14:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
11/10/2021 14:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
11/10/2021 14:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact