لبنان

عمليات سلب وسرقة يومية في هذه المدينة!

Lebanon 24
10-10-2021 | 23:15
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أفاد مندوب لبنان 24 أن مجهولين أقدموا فجر اليوم على اعتراض دراجة نارية يقودها شخص سوري الجنسية في منطقة البداوي حيث تم توقيفه وسلبه محفظته ودراجته النارية ثم اطلاق الرصاص باتجاهه.

وقد هرب السارقون من بعدها الى جهة مجهولة.

هذا وتشهد مدينة طرابلس وضواحيها منذ مدة طويلة، عمليات سلب وسرقة يومية وذلك في فترات الليل وخاصة بعد انقطاع الكهرباء والاشتراكات الكهربائية، وبعد ان تغرق المدينة بظلام حالك حيث يقوم السارقون باستهداف ضحاياهم لسرقتهم، وبحال قامت الضحية باي رد فعل لمقاومة السرقة، يتم اطلاق الرصاص عليها بشكل مباشر.

ووفقاً للاحصائيات التي تم تسجيلها في الشهرين الماضين، فإن اعلى نسب سلب وسرقة على الطريق هي في المناطق التالية:

- طلعة المشروع باتجاه القبة عند الجسر.
- الشوارع الداخلية لمنطقة الضم والفرز من خلف مستشفى السلام حتى خلف كلية الصحة.
- طريق وادي هاب - ابي سمراء
- اوتوستراد القبة باتجاه مجدليا عند نقطة عين الدهب  
-  طريق القبة باتجاه مجدليا عند نقطة الدير .
- اوتوستراد ضهر العين - بعد كلية الحقوق.
- الميناء محيط الجامعة العربية
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