لبنان

حاولوا سرقة سيارة فكان الأهالي بالمرصاد.. هذا ما جرى في طرابلس مساء

Lebanon 24
11-10-2021 | 00:22
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حاول عدد من الشبان سرقة دراجة نارية بالقرب من مستشفى الحسيني في مدينة الميناء – طرابلس، الاّ ان مجموعة من الاهالي عمدت الى التصدي لهم، وأطلقت النار عليهم، ما ادى الى جرح شخصين منهم، واحد في يده وآخر في بطنه وصفت حالته بالحرجة ما استدعى نقله الى مستشفى المنلا للمعالجة.
 ولاحقاً، اوقفت دورية من الجيش المصاب الاول وتم اقتياده الى التحقيق.
 
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