لبنان

سيارة تدهس مواطنا على الطريق الدولي

Lebanon 24
11-10-2021 | 00:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان دهست سيارة المدعو قاسم الحاج حسن (50 عاما) على الطريق الدولي في طليا قرب قبان اسماعيل، مما ادت الى وفاته على الفور.
وسلم سائق السيارة نفسه الى مفرزة سير بعلبك.
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الطريق الدولي

بعلبك

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