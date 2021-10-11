سيارة تدهس مواطنا على الطريق الدولي

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان دهست سيارة المدعو قاسم الحاج حسن (50 عاما) على الطريق الدولي في طليا قرب قبان اسماعيل، مما ادت الى وفاته على الفور.

وسلم سائق السيارة نفسه الى مفرزة سير بعلبك.