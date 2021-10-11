الى اللبنانيين.. ما جديد أزمة الغاز؟

أكّد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن "محلات بيع الغاز لا تزال مقفلة وننتظر قرار وزير الطاقة بشأن جدول الاسعار".ولفت في حديثٍ لـ"صوت لبنان" الى أنه من المتوقع ان يسجل سعر قارورة الغاز 10 دولار ونصف ما يعادل تقريبًا 200 الف ليرة والمادة متوفرة لان هناك مخزون من الغاز.