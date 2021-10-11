ملف الكهرباء: بند اول في السراي الكبير صباح اليوم

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا التاسعة صباح اليوم في السراي الكبير يضم وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، وسيُخصّص للبحث في اسباب الانفصال المتكرر لشبكات الكهرباء عن العمل، لا سيما السبت الفائت ومنع تكرار هذا الامر.

وفي المعلومات ايضا ان ملف الكهرباء سيكون بنداً أساسياً على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا.

واشارت مصادر حكومية معنية الى ان ملف الكهرباء حضر كبند اساسي في اجتماع رئيس الحكومة مع ملك الاردن عبدالله الثاني في عمّان يوم امس ، بمشاركة رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة، حيث ابدى الملك عبدالله كل دعم لمساعدة لبنان في عملية استجرار الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة.