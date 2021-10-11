جدول لقاءات حافل لنائبة وزير الخارجية الاميركية في بيروت

تصل نائبة وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن فيكتوريا نولاند الى لبنان صباح الخميس المقبل في زيارة رسمية اعلنت عنها وزارة الخارجية ضمن جولة تشمل ايضا روسيا وبريطاني.

وفي معلومات اضافية لـ" لبنان ٢٤" عن الزيارة التي كشف تفاصيلها السبت، ان المسؤولة الاميركية ستعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر الخميس، كما ستلتقي كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وسيكون للمسؤولة الاميركية لقاء في مقر السفارة الأميركية مع ممثلين عن قوى الثورة والمجامع المدني في اطار الاطلاع على موقفهم من الوضع اللبناني والإصلاحات الاقتصادية والانتخابات النيابية المقبلة.

ويرافق المسؤولة الاميركية في جوبتها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش ونائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير.

وفي سياق متصل علم " لبنان ٢٤" ان المستشار الاول في وزارة الخارجية لشؤون الطاقة اموس هوكستين الذي كان مقررا ان يكون في عداد الوفد سيصل الى بيروت الاسبوع المقبل في اطار مهمته الجديدة كرئيس للوفد الاميركي الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في مقرّ قيادة قوات "اليونيفيل".

وكما اشار" لبنان ٢٤" في وقت سابق فان المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، سيزور لبنان الاربعاء في مهمة استطلاعية للبحث في التحضيرات الحكومية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق، على ان تبدأ عملية التفاوض عند اكتمال الجهوزية اللبنانية للملفات.