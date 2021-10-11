لبنان

حريق ضخم في منشأة الزهراني... والجيش يخلي محيطها (صور وفيديو)

Lebanon 24
11-10-2021 | 01:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق ضخم بخزان محروقات في منشأة الزهراني.
 
 
وأوضحت إذاعة النور أن الخزان المحترق في منشآت مصفاة الزهراني يحمل الرقم 702، ولم تُعرف بعد طبيعة المادة المُشتعلة فيه، وعمال المصفاة يعملون لتبريد الخزان 701 إلى جانبه.
 
وأشارت الى ان فرق الاطفاء من مختلف المناطق الجنوبية تتجه الى المعمل للمساعدة في اطفاء الحريق.
 
بينما ذكرت قناة "الجديد" أن الجيش اللبناني يعمل على اخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد إندلاع الحريق الكبير.
 
كما لفتت "غرفة التحكم المروري" الى قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين بسبب اندلاع الحريق في المحلة وتحويل السير الى الطريق البحرية.
 
وفي وقت لاحق، فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقا لمعرفة ملابسات انفجار خزان الوقود في منشآت الزهراني.
 
 
 
 
 
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