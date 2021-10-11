حريق ضخم في منشأة الزهراني... والجيش يخلي محيطها (صور وفيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق ضخم بخزان محروقات في منشأة الزهراني.

حريق ضخم بخزان محروقات في منشأة الزهراني الآن pic.twitter.com/z2fhIFiB4q — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 11, 2021

وأوضحت إذاعة النور أن الخزان المحترق في منشآت مصفاة الزهراني يحمل الرقم 702، ولم تُعرف بعد طبيعة المادة المُشتعلة فيه، وعمال المصفاة يعملون لتبريد الخزان 701 إلى جانبه.

وأشارت الى ان فرق الاطفاء من مختلف المناطق الجنوبية تتجه الى المعمل للمساعدة في اطفاء الحريق.

بينما ذكرت قناة "الجديد" أن الجيش اللبناني يعمل على اخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد إندلاع الحريق الكبير.

كما لفتت "غرفة التحكم المروري" الى قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين بسبب اندلاع الحريق في المحلة وتحويل السير الى الطريق البحرية.

وفي وقت لاحق، فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقا لمعرفة ملابسات انفجار خزان الوقود في منشآت الزهراني.