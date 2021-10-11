"سنرتاح من مشهد الطوابير".. بُشرى من البراكس للبنانيين!

غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، عبر حسابه على "تويتر"، كاتباً: "بعد أن أبلغ المصرف المركزي الشركات المستوردة نيته اعطاء كل شركة موافقة مسبقة لاستيراد باخرة بنزين، اعتقد انه يمكننا ان نبشر انفسنا باننا سنشهد انفراجاً ملحوظاً وسنرتاح من مشهد الطوابير امام المحطات اقله لما بعد منتصف الشهر المقبل".

بعد ان ابلغ المصرف المركزي الشركات المستوردة نيته اعطاء كل شركة موافقة مسبقة لاستيراد باخرة بنزين، اعتقد انه يمكننا ان نبشر انفسنا باننا سنشهد انفراجا" ملحوظا" وسنرتاح من مشهد الطوابير امام المحطات اقله لما بعد منتصف الشهر المقبل. — Georges Brax (@brax_georges) October 11, 2021