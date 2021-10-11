وهاب: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الامارات وسوريا خطوة جريئة

ما أكدته وزارة الإقتصاد الإماراتية عن تعزيز التعاون مع سوريا يأتي في إطار الخطوات الجريئة التي إتخذتها قيادة الإمارات في العلاقة مع سوريا منذ سنوات . ما ننتظره أن تتخذ الدول العربية الأخرى قرارات جريئة باتجاه سوريا دون إنتظار الموقف الأميركي.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 11, 2021
ما أكدته وزارة الإقتصاد الإماراتية عن تعزيز التعاون مع سوريا يأتي في إطار الخطوات الجريئة التي إتخذتها قيادة الإمارات في العلاقة مع سوريا منذ سنوات . ما ننتظره أن تتخذ الدول العربية الأخرى قرارات جريئة باتجاه سوريا دون إنتظار الموقف الأميركي.