وهاب: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الامارات وسوريا خطوة جريئة

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "ما أكدته وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تعزيز التعاون مع سوريا يأتي في إطار الخطوات الجريئة التي اتخذتها قيادة الإمارات في العلاقة مع سوريا منذ سنوات. ما ننتظره أن تتخذ الدول العربية الأخرى قرارات جريئة باتجاه سوريا من دون انتظار الموقف الأميركي".

ما أكدته وزارة الإقتصاد الإماراتية عن تعزيز التعاون مع سوريا يأتي في إطار الخطوات الجريئة التي إتخذتها قيادة الإمارات في العلاقة مع سوريا منذ سنوات . ما ننتظره أن تتخذ الدول العربية الأخرى قرارات جريئة باتجاه سوريا دون إنتظار الموقف الأميركي. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 11, 2021