اطلالات متكررة ولافتة في التوقيت والمضمون

لفت المراقبون الاطلالات المتكررة للبنك الدولي على ملف البطاقة التمويلية من باب التشديد على"الاشراف المباشر للتفتيش المركزي عليها".

وجاءت الاطلالة الجديدة بالتزامن مع كشف مصادر صحافية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من رئيس إدارة التفتيش المركزي جورج عطية، في كتاب وجهه اليه"الالتزام بحدود اختصاصه بحسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وعدم مراسلة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات خارج نطاق وحدود. صلاحيات التفتيش".

فقد دعا بنك الدولي "السلطات اللبنانية إلى تسجيل المستفيدين من البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والتحقق منهم عبر منصة impact وتحت إشراف مباشر من التفتيش المركزي.