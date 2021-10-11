لبنان

خلوة لتكتل لبنان القوي غداً.. هذا ما سيتم بحثه

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:23
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تنظم أمانة سر تكتل "لبنان القوي" خلوة في دير مار يوحنا القلعة بيت مري، يوم غد الثلثاء، بهدف وضع رؤية شاملة للأولويات الانقاذية وخطة عمل للمرحلة المقبلة في مختلف الملفات المطروحة وطنيا وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما المالية والاقتصادية والمعيشية والانتخابية والعلاقات السياسية بين التكتل وبين الكتل الأخرى كافة، كما الخروج بآلية تنظيمية تفعل عمل التكتل وحضوره النيابي والحكومي وتساهم في تحقيق وانجاز الأهداف والبرامج التي من أجلها نشأ.

تبدأ الخلوة بصلاة وستكون جلستا الافتتاح (كلمة رئيس التكتل وكلمة أمين السر عند التاسعة صباحا) والختام (أي المؤتمر الصحافي وإعلان التوصيات عند الساعة 16,45) مفتوحتان أمام الاعلام.

وستركز الخلوة في المحور الاول قبل الظهر على الملفات المالية والودائع المصرفية وخطة التعافي والضوابط المصرفية، وتعالج في المحور الثاني الوضع المعيشي والاجتماعي ومن ضمنها البطاقة التمويلية والمحروقات والدواء، وفي المحور الثالث بعد الظهر تتطرق الى المالية العامة وموازنة 2022 والهدر من بينها منظومة مكافحة الفساد، أما المحور الرابع فيعالج انفجار مرفأ بيروت بشقيه القانوني واعادة الاعمار، وقانون الانتخاب بشق التعديلات الممكنة واقتراع المغتربين، على أن تذاع المقررات والتوصيات في المواضيع كافة مساء بنهاية الخلوة.
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