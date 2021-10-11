لبنان

ميقاتي يرأس اجتماعاً بشأن الكهرباء.. وهذا ما قاله وزير الطاقة

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:38
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك قبل ظهر اليوم في السراي الكبير خصص  للبحث  في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين.

أثر اللقاء اعلن الوزير فياض: "بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الاساسية وسنتابع الحديث في هذا الاطار".

ورداً على سؤال عن حيثيات  اشتعال خزان للبنزين في منشآت الزهراني قال: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت ان يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة اصل المشكلة لتفاديها في المستقبل".

وقد أوفد الرئيس ميقاتي وزير الطاقة بعد انتهاء الاجتماع الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع  فيها والاطلاع  على الملابسات.
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