لبنان

حريق الزهراني تابع.. التحقيقات بدأت

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:49
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فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق الذي اندلع في خزان الوقود في الزهراني.
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