لبنان

ما حقيقة تعيين شقيق وزير الاقتصاد رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:00
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نفى المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ما ذكرته صحيفة "الأخبار" هذا الصباح عن تعيينه شقيقه رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان. 
وأكد أن الوزير سلام حريص في أي تعيين يجريه على احترام عامل الكفاءة أولاً وأخيراً، من ضمن التوازنات المرعية.
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