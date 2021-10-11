أبو الحسن: لمن عاش عقدة الكبار اصمت في جحرك

كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "لمن عاش عقدة الكبار وهو أصغر من أن يرى، ولمن تنقل على دروب الفشل ولم يعرف من النجاح إلا الإسم نقول، عندما سكت المؤدب من أدبه ظن قليل الأدب أنه ينطق بالحق، فأصمت ودع الكبار يرقدون في عليائهم، وابق حيث انت في جحر لن يرى النور أبدا، ما أشبهك بالمومياء المتحللة النتنة المنسية".