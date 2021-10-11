لبنان

لمتابعة الحريق.. فياض موفداً من ميقاتي إلى الزهراني

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:33
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أوفد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الطاقة وليد فياض، بعد انتهاء الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير، الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع  فيها صباح اليوم والاطلاع  على الملابسات.
 
وقبيل توجهه إلى الزهراني، قال فياض إن "الحريق طال خزاناً للبنزين يعود إلى الجيش ضمن المنشآت، ويحوي كمية معينة من المحروقات"، وأضاف: "لقد تم تطويق الحريق وطلبت ان يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة اصل المشكل لتفاديها في المستقبل". 
 
 
 
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