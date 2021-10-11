لمتابعة الحريق.. فياض موفداً من ميقاتي إلى الزهراني

أوفد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الطاقة وليد فياض، بعد انتهاءفي السراي الكبير، الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع فيها صباح اليوم والاطلاع على الملابسات.

وقبيل توجهه إلى الزهراني، قال فياض إن "الحريق طال خزاناً للبنزين يعود إلى الجيش ضمن المنشآت، ويحوي كمية معينة من المحروقات"، وأضاف: "لقد تم تطويق الحريق وطلبت ان يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة اصل المشكل لتفاديها في المستقبل".