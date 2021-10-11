الدفاع المدني يعمل على السيطرة على حريق الزهراني.. هذا ما أعلنه خطار

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:"يعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة 7,50 من تاريخ اليوم، على إخماد حريق شب في خزان داخل منشآت النفط في الزهراني، في حضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وإشرافه.وتواصل خمس عشرة آلية اطفاء مكتملة الطواقم، العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحؤول دون امتدادها الى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظا على السلامة العامة.وفي السياق تتمنى المديرية العامة للدفاع المدني من المواطنين الكرام عدم الوجود على مسافة قريبة من موقع الحريق لحين الانتهاء من المهمة".وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قد أكد أنه من المبكر معرفة أسباب الحريق المندلع في خزان الوقود في منشآت الزهراني والعمل الآن يجري على السيطرة على النيران تخوفاً من التمدد، مشيراً في حديث لاذاعة كل لبنان الى انه هناك خمس عشرة سيارة إطفاء تعمل على اخماد النيران ضمن مجموعتين الأولى تعمل على اخماد الحريق في الخزان 702 والثانية تقوم بتبريد الخزانات المجاورة تفاديا لانتقال النيران.