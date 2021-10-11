"إطفاء بيروت" يتوجه إلى الزهراني للمشاركة في إخماد حريق منشآت النفط

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز، توجهت قوة من فوج اطفاء بيروت الى منطقة الزهراني للمؤازرة بعمليات إخماد الحريق المندلع في إحدى الخزانات التي تحتوي على مادة المحروقات في منشآت النفط في الزهراني.