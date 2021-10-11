لبنان

بجهود البلدية و "مياه الشمال".. المياه تعود إلى المناطق الشعبية في طرابلس

Lebanon 24
11-10-2021 | 04:03
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أجرى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، سلسلة اتصالات مع المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، لتزويد المناطق التي عانت من شح المياه في طرابلس نتيجة لانقطاع الكهرباء بشكل متواصل لمدة 3 ايام.

وعلى الفور أعطى عبيد اوامره بـ "ضرورة تشغيل مولدات المضخات في عدد من المناطق التي يشتكي الاهالي من شح المياه فيها".

الى ذلك، طلب يمق من عمال بلدية طرابلس، ضرورة تزويد هذه المناطق بالمياه عبر صهاريج مياه تابعة للبلدية، ولاقى هذا العمل، الترحيب من قبل الاهالي الذين شكروا "يمق والعمال على جهودهم الجبارة في يوم عطلة الاحد".

وشكر أهالي المناطق المتضررة من انقطاع المياه، في بيان "رئيس البلدية يمق والمدير العام لمياه الشمال عبيد، وعمال بلدية طرابلس وعمال ونقيب العمال في شركة المياه كمال مولود، وكل من سعى وتواصل مع المعنيين لتأمين المياه للمناطق الشعبية".
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