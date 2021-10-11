لبنان

وزير العدل إلتقى سفير اليابان وبحثٌ في أطر التعاون بين البلدين

Lebanon 24
11-10-2021 | 04:09
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إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو في زيارة بروتوكولية، تم خلالها البحث في أطر التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والحقوقي.
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وزير العدل

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