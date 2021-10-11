لبنان

بيطار لم يحضر اليوم إلى قصر العدل

Lebanon 24
11-10-2021 | 04:03
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أكدت معلومات الـ mtv، اليوم الإثنين، أن “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، لم يحضر اليوم إلى قصر العدل”.
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بيطار

قصر العدل

ملف انفجار المرفأ

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