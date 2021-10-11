لبنان

موقف جديد من "حزب الله" بشأن اقتراع المغتربين.. هذا ما فعله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-873731-637695491322207889.jpg
Doc-P-873731-637695491322207889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر نيابيّ في كتلة "الوفاء للمقاومة" لـ"لبنان24" إنّ "حزب الله عدّل موقفه من اقتراع المغتربين في اللجان النيابية المشتركة لجهة ادراج حق المغتربين بالاقتراع نزولاً عند المصلحة العامة ولو أن ذلك على حسابه".
 
 
مواضيع ذات صلة
سلوك حزب الله في لبنان واستراتيجية التناقضات
lebanon 24
11/10/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
من الصهاريج إلى شركة إيرانية للتنقيب عن النفط في لبنان..حزب الله يستخدم سلاح النفط
lebanon 24
11/10/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهاب حمادة: حزب الله خرق الحصار الأميركي وثبت السيادة اللبنانية
lebanon 24
11/10/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن إدخال "حزب الله" النفط الايراني إلى لبنان: أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأنّ العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية
lebanon 24
11/10/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2021-10-11
08:31 | 2021-10-11
08:41 | 2021-10-11
09:09 | 2021-10-11
07:46 | 2021-10-11
05:14 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website