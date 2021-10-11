موقف جديد من "حزب الله" بشأن اقتراع المغتربين.. هذا ما فعله

قال مصدر نيابيّ في كتلة "الوفاء للمقاومة" لـ"لبنان24" إنّ "حزب الله عدّل موقفه من اقتراع المغتربين في اللجان النيابية المشتركة لجهة ادراج حق المغتربين بالاقتراع نزولاً عند المصلحة العامة ولو أن ذلك على حسابه".