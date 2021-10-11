لبنان

وزير الطاقة زار الزهراني.. هذا ما كشفه عن أسباب حريق خزان النفط (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2021 | 04:45
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تفقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مكان اندلاع الحريق صباح اليوم في منشآت النفط في الزهراني وإطلع عل الأضرار التي لحقت بخزان الوقود والأعمال التي جرت لحصر النيران وقال أثر الزيارة إنه قد شكل على الفور لجنة للتحقيق في أسباب ما حصل من النواحي التقنية والفنية والادارية تمهيداً لمعرفة أسباب ما جرى وتحديد المسؤوليات على أن تعلن نتيجة التحقيق فور إنجازها مؤكداً على أهمية إجراء الصيانة في كافة المرافق الحيوية وبشكل دوري لعدم تهالك أُصولها وتجنُّب ما حصل اليوم.

وأعرب الوزير فياض عن أسفه لما حصل وتلا التقرير الأولي الذي كان قد طلب إعداده من مدير المنشآت فور اندلاع الحريق وجاء فيه:

"في تمام الساعة السابعة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق في 11/10/2021 وأثناء عملية نقل مادة البنزين من الخزان 702 إلى الخزان 701 وكلاهما مخصصان كخزانين وسيطين لتسليم مادة البنزين وليس للتخزين، بإعتبار أننا في منشآت النفط في الزهراني لا نقوم ببيع المادة المذكورة إلاّ للجيش اللبناني والقوى الأمنية وجميع المخزون المتوفر لدينا من هذه المادة يعتبر من رصيدها. وفي حين أن عملية النقل لمادة البنزين من الخزان 702 إلى الخزان 701 تمت المباشرة بها منذ الساعة السادسة صباحاً نتيجة إفادة رئيس دائرة الحركة والتسليم أن سقف  الخزان 702 مائل وان مادة البنزين ممكن أن تصبح عائمة فوق السطح دون أن يعني ذلك أي خطر مباشر وتتكرر مثل هذه الحالة دورياً، وبما أن الخزان 702 فيه كمية حوالي 500 ألف ليتر من مادة البنزين، وأنه وبعد ساعة ونصف وبعد إتمام نقل حوالي 250 ألف ليتر إلى الخزان 701 حدث فجأة حريق كبير دون أي توصيف لأي سبب تقني حتى الآن نتيجة  قوة الحريق الكبير، وقمنا فوراً بإستدعاء جميع فرق الإطفاء التي نجحت عزل الخزان 701 عن إنتقال الحريق إليه، كما والحدّ من إحتمالات إنفجار أي من الخزانين، وحالياً الوضع تحت السيطرة شبه الكاملة، ولم تقع أي إصابة أو أي جريح. كما أن فريق عمل المنشـآت والأقسام التقنية والإدارية تتابع على الأرض عن كثب وبمواكبة ملفتة من جميع القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني والإطفاء".                                 
"إشارة الى أنه قد تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وإقتصرت الاضرار على الماديات"
 
 
 
 
 
 
 


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