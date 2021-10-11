شخصٌ يرمي نفسه من مبنى في طرابلس (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ شخصاً أقدم على رمي نفسه من مبنى في منطقة التل - طرابلس.

وحتى الآن، فإنّ تفاصيل الحادثة غير معروفة، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.