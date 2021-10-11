لبنان

شخصٌ يرمي نفسه من مبنى في طرابلس (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2021 | 04:52
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ شخصاً أقدم على رمي نفسه من مبنى في منطقة التل - طرابلس.
 
وحتى الآن، فإنّ تفاصيل الحادثة غير معروفة، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها. 
 
 
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