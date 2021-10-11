"القاضي ​البيطار​ لا يمكنه التحقيق مع رئيس الجمهورية"...الحجار:يجب رفع الحصانات عن الجميع

لفت عضو كتلة "المستقبل"، النائب محمد الحجار، إلى "أننا تقدمنا باقتراح قوانين للهيئة العامة لمجلس النواب بشأن رفع الحصانات وننتظر تحديد موعد جلسة"، معتبرًا أنه "لكي نصل إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، يجب رفع الحصانات عن الجميع، والقاضي طارق البيطار لا يمكنه التحقيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون بسبب الحصانة ولو أنه عرض ذلك".وأشار، في حديث تلفزيوني لقناة "الجديد"، إلى "أننا طرحنا قانونين على كل الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير موقعين على الاقتراحين، أما التيار الوطني الحر رفض، لأنه يريد أن يحمي رئيس الجمهورية". وأوضح الحجار، أن "القوات اللبنانية لم تكن رافضة، ولكن تريد أن تدرس الموضوع".