الجيش ينتشر في بريتال... ما القصة؟

تنفذ وحدات من الجيش مجموعة اجراءات لاقفال مداخل بلدة بريتال عبر استخدامها الطوافات العسكرية في خطوة تمهيدية لعملية عسكرية داخل احياء البلدة تهدف الى توقيف مطلوبين.