لبنان

الجيش ينتشر في بريتال... ما القصة؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 05:04
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تنفذ وحدات من الجيش مجموعة اجراءات لاقفال مداخل بلدة بريتال عبر استخدامها الطوافات العسكرية في خطوة تمهيدية لعملية عسكرية داخل احياء البلدة تهدف الى توقيف مطلوبين.
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الجيش

بريتال

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