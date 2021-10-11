باسيل عينو ع زغرتا... ولكن

تبدو واضحة رغبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في خوض الانتخابات النيابية في قضاء زغرتا وهو للغاية ،وبعد القطيعة الحاصلة بينه وبين رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، يسعى جاهدا لاستقطاب النائب السابق سليم كرم الذي يملك "بلوكا" انتخابيا قد يكون قادرا على تأمين حاصل إنتخابي واحد.

وفي هذا الصدد، أفادت المعلومات بامكان حصول اتفاق او تحالف بين الطرفين ضئيلة جدا، اذ ان لكرم حسابات عائلية وتحالفات محلية قد يفضل البقاء في مدارها على الرغم من بعض الخلافات التي يمكن ان تحلّ بسهوله اذا وجدت الرغبة.