لبنان

محكمة التمييز ترفض طلب رد القاضي بيطار المقدّم من حسن خليل وزعيتر (صور)

Lebanon 24
11-10-2021 | 05:14
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أصدرت الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضية جانيت حنا وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة قراراً بعدم قبول طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدّم من النائبين  حسن خليل وزعيتر، معلّلة قرارها بأن المحقق العدلي المطلوب رده ليس من عداد محكمة التمييز، وأن الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجعله تابعاً للنيابة العامة التمييزية ولا قاضياً من قضاة محكمة التمييز، وأن طلب رده لا يُقدم أمام هذه المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 123  من قانون أصول المحاكمات المدنية، لذا تقرر هيئة المحكمة بالإتفاق عدم قبول الرد الحاضر للأسباب المبينة في متن القرار وتضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف.
 
 
 
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