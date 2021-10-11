عمال ومستخدمو المدارس الرسمية: مستمرون في التوقف عن العمل

أوضحت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية في بيان انه "بعد اللقاء مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر صباح اليوم في مقر الاتحاد والبحث في تحقيق مطالب النقابة والعاملين في القطاع، قررت النقابة الاستمرار في التوقف عن العمل حتى تحقيق المطالب المحقة والطلب إلى معالي وزير التربية التجاوب مع مبادرة الاتحاد العمالي العام والنقابة في اسرع وقت تلافيا لاستمرار الإضراب وحفاظا على العام الدراسي".وذكرت النقابة في هذه المناسبة بأبرز المطالب وهي:"1 - احتساب ما تقرر للقطاع العام لعمال ومستخدمي القطاع من نصف شهر ودفع 12$ ورفع بدل النقل.2 - تسوية أوضاع العاملين في القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قاعدة 12 شهرا بدلا من 9 أشهر حفاظ على استمرارية العمل والتقديمات.3 - إعادة صياغة لمبدأ الأجور واحتسابها على اساس شهر.4 - عدم حسم ايام التعطيل بسبب الإضرابات العامة والأعياد.5 - وضع قانون يحمي العمال والمستخدمين من التهديد المستمر بالطرد من العمل في بعض المدارس الرسمية".