لبنان

وزير المالية يستقبل وفداً من السفارة الإيطالية

Lebanon 24
11-10-2021 | 05:36
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل وفداً من السفارة الإيطالية برئاسة سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري وحضور مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإيطالية لوكا مايستريبيري.
 
وتم خلال الاجتماع البحث في إمكانية تقديم إيطاليا الدعم للبنان في المرحلة المقبلة، وعرض مشاريع التعاون القائمة.
 
 
 
 
 
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