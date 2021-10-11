دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الشريف في 18 الحالي

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، إن ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1443هـ، يوافق 18 تشرين الأول 2021م.وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بهذه "الذكرى الجليلة والعطرة التي تدعو الى التراحم والمحبة والأخلاق الحسنة"، سائلا الله عز وجل أن" يعم الاستقرار والأمن والسلام ربوع لبنان والمنطقة".