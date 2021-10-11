عون عرض مع النائب حسين لحاجات منطقة عكار الإنمائية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائب مصطفى حسين وعرض معه حاجات منطقة عكار الإنمائية، ووضع شركة كهرباء نهر البارد واستمرار إقفال الحدود مع سوريا.