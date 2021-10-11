لبنان

عون عرض مع النائب حسين لحاجات منطقة عكار الإنمائية

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:02
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائب مصطفى حسين وعرض معه حاجات منطقة عكار الإنمائية، ووضع شركة كهرباء نهر البارد واستمرار إقفال الحدود مع سوريا.
 
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عون

مصطفى حسين

عكار

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