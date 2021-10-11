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لبنان
وزير الاقتصاد استقبل السفير التركي في لبنان
Lebanon 24
11-10-2021
|
06:05
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة سفير تركيا في لبنان علي بريش أولوسوي، وجرى البحث في تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وشددّ الوزير سلام على أهمية العلاقة التي تربط البلدين، لافتا الى ضرورة أن يعمل لبنان على البناء على حسن هذه العلاقة.
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