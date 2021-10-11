لبنان

الراعي استقبل كولارد وتوافق على ضرورة إجراء انتخابات نيابية شفافة وحرة

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:07
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير بريطانيا في لبنان إيان كولارد في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه في بيروت.

وقد أكد البطريرك الراعي للسفير البريطاني "ضرورة دعم أصدقاء لبنان له في هذه الظروف الصعبة، وأهمية عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان".

وكان توافق على " ضرورة إجراء انتخابات نيابية شفافة ونزيهة وحرة تحفظ للبنانيين حقهم في اختيار ممثليهم"، كما أكد السفير البريطاني" وقوف بلاده الى جانب لبنان للمحافظة على استقلاله وسيادته ودوره الريادي في المنطقة".
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