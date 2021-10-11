لبنان

بيان هام لحاكم مصرف لبنان لأصحاب الودائع بالدولار... هذا ما جاء فيه (صورة)

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:21
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:
 
"بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور التعميم 158 والذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الاميركي قبل تشرين الاول 2019، تاريخ اندلاع الازمة المالية في لبنان، والمخولين الاستفادة من التعميم المذكور والذي يسمح بسحب شهريا 400 دولار اميركي نقدا و400 دولار على سعر 12000 ليرة لبنانية للدولار، نصفهم نقدا والنصف الآخر على البطاقات الائتمانية، بلغ عدد المستفيدين من التعميم المذكور 120 الف حساب، والاقبال على طلب الاستفادة من التعميم في ازدياد. وهذا سيسمح بإعادة الاموال لصغار المودعين، ونعمل لأن تعاد كل الأموال الى كل اصحاب الحسابات التي تتعدى الـ10 آلاف دولار خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم.
 
وتستمر المصارف بتطبيق هذا التعميم مع عملائها بمتابعة من مصرف لبنان، ونؤكد مجددا ان المودع الذي يسحب هذه الاموال لن يتم إقفال حسابه لدى المصرف الذي يتعامل معه. كما أننا في الخطة المستقبلية التي تهدف مجددا الى اعادة تنظيم القطاع القطاع المصرفي، سنعطي الاولية لانخراط المواطنين مجددا بالقطاع المصرفي ( FINANCIAL  INCLUSION ).
 
سيبقى مصرف لبنان يتابع عن كثب تطورات تنفيذ التعميم 158".
 
 
 

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