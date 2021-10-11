حركة "سوا للبنان" تعلن تعيين سعيد صناديقي مديرًا تنفيذيًا لها





اعلنت حركة "سوا للبنان" عن تعيين سعيد صناديقي مديرًا تنفيذيًا ومسؤولاً عن التوجّه الاستراتيجي لها وذلك ضمن اهداف "سوا" التي تسعى لأن تصبح حركة سياسية ومشروع تغيير سياسي في لبنان.