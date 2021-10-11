لبنان

عون يترأس غدا إجتماع المجلس الاعلى للدفاع وجلسة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:40
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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.

نصار
واستقبل الرئيس عون وزير السياحة المهندس وليد نصار الذي اطلعه على "العناوين العريضة لخطة عمله في الوزارة والبرامج التي يقترحها لتفعيل الوزارة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، كما اطلعه على "الاقبال الذي يلاقيه جناح لبنان في معرض "اكسبو 2020" في دبي، والنشاطات المرتقبة فيه على امتداد ستة اشهر وهي مدة العرض".

حسين
واستقبل الرئيس عون النائب مصطفى حسين الذي عرض لرئيس الجمهورية حاجات منطقة عكار الإنمائية، إضافة الى وضع شركة كهرباء نهر البارد، ومسألة استمرار اقفال الحدود اللبنانية - السورية عند معبري العبودية والعريضة.

وأشار النائب حسين الى ان "فتح هذين المعبرين يعزز الحركة في منطقة عكار من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية".

تعزية سلطان عمان
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، معزيا بضحايا الاعصار الذي ضرب السلطنة الأسبوع الماضي وأوقع عشرات الضحايا والجرحى، إضافة الى اضرار جسيمة خلفها في المباني والممتلكات والبنى التحتية.

وقدم الرئيس عون التعازي باسمه وباسم الشعب اللبناني، مؤكدا "وقوف لبنان الى جانب السلطنة في المحنة التي المت بها". كما عبر عن "تقدير لبنان للدعم الذي يلقاه من سلطنة عمان في المحافل العربية والإقليمية، وللمساعدات التي قدمتها خلال الظروف الصعبة التي يمر بها".
 
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